Мнение: Утроение дорожной сети, удвоение метро и куда исчезли пьяницы с улиц

09.12.2020, 19:46, Разное

1. Поклонники советского прошлого постоянно заявляют, что современная Россия живёт за счёт наследия СССР, и когда это наследие будет проедено, наступит ужасный конец. На деле, однако, мы видим обратное: то, что было построено в СССР, постепенно модернизируется и заменяется новым. А в некоторых отраслях львиная доля используемой ныне инфраструктуры введена в строй уже после 1991 года:

https://lenta.ru/articles/2020/11/23/dorogi/

В конце 1990-х в стране была разрозненная сеть дорог, многие населенные пункты попросту не соединялись друг с другом. Но с тех пор транспортная система России изменилась до неузнаваемости. Почти за два десятилетия — с 2000 по 2018-й — протяженность автомобильных дорог общего пользования выросла с 584,4 тысячи километров до 1529,4 тысячи километров (в 2,6 раза). В стране появились новые автомагистрали, скоростные трассы и платные дороги, а существовавшие ранее дороги отремонтировали и модернизировали. В настоящий момент страна решает принципиально новую задачу — создание современной транспортной системы широкого доступа. Реализация столь амбициозного проекта повысит мобильность между регионами и обеспечит экономический рост.

2. Вот ещё один яркий пример: метрополитен, гордость советских времён. В 1991 году в Московском метро было 146 станций, а его общая длина составляла 239,45 км:

https://tass.ru/obschestvo/1965033

Сегодня в системе Московского метрополитена 275 станций, общая длина составляет 466,8 км (включая МЦК и монорельс):

https://ru.wikipedia.org/wiki/Метрополитены_России

Как видно, протяжённость столичного метрополитена удвоилась. За 29 лет в столице построили примерно столько же линий, сколько за 60 лет с момента начала строительства метро в СССР (декабрь 1931 года).

В 2021 году будет открыто ещё 23,5 км линий, в 2022 году – 33,36 км, в 2023 году – 38,8 км:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Программа_развития_Московского_метрополитена

3. Впрочем, я уверен, фанаты прошлого легко найдут объяснение любому неудобному для них факту или сравнению. Вот, например, нам объясняют, почему вопреки росту цен на алкоголь и падению официальных показателей его потребления у нас якобы не стали меньше пить:

https://olegmakarenko.ru/2005529.html?thread=776945945#t776945945

zaiats_2k

– Папа, теперь ты будешь меньше пить?

– Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть.

diametr_i_dlina

Теперь папы скупают самогонные аппараты.

Ну и неучтённый алкоголь в канистрах, конечно…

Ярослав Фещенко

Но пьяных на улицах нет, а еще 10-20 лет назад были.

diametr_i_dlina

Раньше жёны за пьянку сковородками лупили. А сейчас пьют вместе, пьянство стало семейным, домашним. Вот на улицах пьяных и нет.

Ярослав Фещенко

Неубедительно. Вы считаете, пьют только семейные?

diametr_i_dlina

Я считаю что пьют много. Торговые сети зря держать непродаваемый товар не будут, рынок не обманешь.

Ярослав Фещенко

А когда вы в последний раз видели что бы на кассе крепкий алкоголь пробивали? Очень редко. А почему сети его не должны держать? Никто ж не говорит что вообще не пьют, но даже по отчетностям самих сетей, потребление сильно просело с конца нулевых.

titigil_spgrv

Почему же алкоголем в крупных магазинах заставлены громадные стеллажи длиной в сотни метров? Чтобы занять место, потому что алкоголь никто не покупает?