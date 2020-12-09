 

СК начал проверку из-за осквернения памятников советским воинам в Литве

09.12.2020, 19:44, Новости дня

В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ организована до следственная проверка по сообщениям об осквернении памятников советским воинам в Литве, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В связи с появлением в средствах массовой информации сведений об осквернении в Литве памятников советским воинам в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ организована до следственная проверка. Ее проведение поручено отделению по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества», – цитирует ТАСС Петренко.

Россия неоднократно выступала с осуждением усилий отдельных политических сил по искажению итогов Второй мировой войны. Так, в сентябре посольство РФ в Литве выразило возмущение по поводу инцидента, которое было совершено на фоне празднования 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Вандалы облили красной краской и написали оскорбительные надписи на памятнике красноармейцам, находящемся на местном кладбище. В октябре в литовском городе Каунас вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста



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