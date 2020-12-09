«Одноклассники» назвали самые обсуждаемые события и людей в 2020 году

09.12.2020, 19:44, Новости дня

Социальная сеть «Одноклассники» проанализировала, что обсуждали пользователи соцсети в 2020 году. Исследование было проведено на основе анализа публикаций и комментариев пользователей ОК в открытом доступе.

Для оценки упоминаемости событий, явлений и людей учитывалось общее количество упоминаний события за весь год и всплески активностей на определенную тему, а также резонанс событий во времени.

Наиболее обсуждаемым событием уходящего года стала пандемия новой коронавирусной инфекции и темы, связанные с распространением COVID-19. За год в ОК пользователи упомянули вирус более 22,7 млн раз.

«Наибольшую реакцию пользователей вызывало «введение масочного режима» и «официальное объявление нерабочих дней в России», – говорится в сообщении пресс-службы ОК.

Также люди часто обсуждали отмену и перенос важных событий, в частности, самыми обсуждаемыми стали перенос Парада Победы, новый формат Евровидения, перенос на следующий год чемпионата Европы по футболу и летних Олимпийских игр в Токио.

Вторым в рейтинге самых популярных событий года стало голосование по поправкам в Конституцию России, третьим – выборы президента и протесты в Беларуси. На четвертом месте по популярности среди пользователей соцсети стал арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и акции в его поддержку, на пятом месте – конфликт в Нагорном Карабахе, начавшийся в конце сентября. Шестым самым обсуждаемым событием стала авария с участием актера Михаила Ефремова в июне. На седьмом месте – события, связанные с акцией Бессмертный полк, на восьмом – выборы президента США, на девятом месте – «отравление» блогера Алексея Навального. Замыкает десятку популярных событий смерть афроамериканца Джорджа Флойда и протесты в США.

Среди музыкантов самыми обсуждаемыми в ОК стали певица и телеведущая Ольга Бузова (1 место), российский музыкант, режиссер и продюсер Василий Вакуленко (Баста) (2 место), певец Дима Билан (3 место), украинская поп-группа Artik & Asti (5 место) и певица Полина Гагарина (5 место). Также в список самых обсуждаемых музыкантов вошли: Леонид Агутин, Тимати, Сергей Шнуров, NILETTO, Zivert.

Список спортсменов, которые вызывали больше всего обсуждений в ОК, возглавили футболисты Лионель Месси и Артем Дзюба. На третьем месте – борец Хабиб Нурмагомедов, на четвертом – Конор Макгрегор. Пятое место забрал футболист Криштиану Роналду. Также в рейтинг самых обсуждаемых спортсменов вошел хоккеист Александр Овечкин, футболисты Александр Кокорин и Неймар, а также биатлонист Александр Логинов и фигуристка Алина Загитова.

В 2020 году наибольшее обсуждение среди пользователей соцсети вызвала смерть сатирика Михаила Жванецкого, певицы Валентины Легкоступовой и народного артиста Армена Джигарханяна.

Также активно обсуждалась кончина легендарного футболиста Диего Марадоны, актеров Бориса Клюева, Виктора Проскурина, Михаила Кокшенова и телеведущего Александра Беляева, а также протоиереев Дмитрия Смирнова и Всеволода Чаплина.