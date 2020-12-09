 

Беременная Фролова показала свою первую тренировку по fly-йоге

09.12.2020, 19:40, Новости дня

42-летняя украинская теле- и радиоведущая Василиса Фролова, которая вскоре станет мамой, 9 декабря в Instagram сообщила, что впервые посетила занятие по fly-йоге.

Ведущая опубликовала короткие ролики, на которых запечатлена висящей на специальном гамаке во время выполнения упражнений.

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Публикация от VasyaFrolova (@vasyafrolova)

Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул “Вице-королева Харькова”. Карьеру на телевидении Фролова начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.

Сейчас Фролова работает на телеканале “Прямий” и ведет эфиры на “Радио НВ”.

В середине ноября 2020 года ведущая сообщила, что ждет первенца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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