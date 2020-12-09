Бутусов о предложении Минобороны: Министерство перестало выходить на связь

09.12.2020, 19:40, Новости дня

Главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов, комментируя предложение Минобороны Украины занять одну из министерских позиций, на своей странице в Facebook заявил, что ведомство перестало выходить на связь.

“К сожалению, после вчерашнего срочного предложения принять меня на работу, после публикации моей программы, Министерство обороны… перестало выходить на связь. Вчера я им был срочно нужен, а сегодня на Facebook-странице МО о предоставлении мне должности нет никаких сообщений. То есть вчера ситуация был критической, они сами признали свою неспособность без меня навести порядок в управлении министерством. А сегодня эти проблемы Минобороны уже не интересуют. Позор. Позорище. И повод для парламента обратить внимание на провалы в работе МО”, – написал Бутусов.

По его словам, “странное молчание” Минобороны представляет сложившуюся ситуацию и министра обороны Андрея Тарана в весьма скандальном виде.

“Зачем же вы так экстренно приглашали человека на работу, если вы на самом деле никуда не спешите и даже не принимаете для беседы? Неужели для вас проблемы обороны страны – это просто дешевый пиар и игра слов? Неужели поднятые мною в программе действий вопросы для Минобороны не актуальны? Неужели Минобороны равнодушно к проблемам армии, ведь я именно об этом пишу? Приглашение меня в руководство Минобороны показывает, что все, что я пишу о предательстве, о российской агентуре, о провалах в снабжении, коррупции и некомпетентности – правда”, – подчеркнул Бутусов.

По мнению журналиста, “странная выходка Минобороны” лишь показывает нежелание ведомства провести дискуссию и решать проблемы, о которых он пишет.

“Обращаю внимание народных депутатов комитета по обороне – ситуация в Минобороны критическая, надвигается катастрофа, они сами не справляются с проблемами, и боятся принять на работу людей, которых сами приглашали на должность”, – заявил Бутусов.

Он призвал народных депутатов поддержать его назначение на пост, который позволит решать проблемы в украинской армии.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4996965097010413

8 декабря Министерство обороны Украины предложило Бутусову “занять одну из министерских позиций”. В ведомстве отметили, что он – “один из самых бескомпромиссных экспертов по Минобороны”.

“Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения. Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание. Это могут быть, например, направления вооружения или логистики”, – заявили в Минобороны.

Бутусов ответил, что принимает предложение ведомства и обнародовал программу из 12 пунктов “для спасения ситуации в Минобороны”.

Бутусов на своей странице в Facebook регулярно публикует статьи о ситуации в Вооруженных силах Украины и боевых действиях на Донбассе.