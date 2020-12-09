Ресторатор Борисов: Нам все равно, когда глупости вроде локдауна будут вводить – индустрия и так в состоянии технического банкротства

09.12.2020, 19:40, Новости дня

Очередной локдаун просто добьет дышащий на ладан ресторанный бизнес. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил украинский ресторатор Дмитрий Борисов.

“Жесткий локдаун – очередная ложь и манипуляция правительства. Будет все то же самое, что и последние восемь месяцев. Локдаун – это закрытые церкви, транспорт, магазины и все остальное. А сейчас закрывают рестораны, которые и так всю жизнь работают по санитарно-эпидемиологичесим нормам, кинотеатры, салоны красоты, а все остальное продолжит работать. Как стояли люди толпами без масок в магазинах и транспорте, так и будут это делать”, – отметил бизнесмен.

По его мнению, усиленные ограничительные меры могут разорить ресторанный бизнес.

“Для нас не имеет значения, когда именно будет жесткий карантин. Мы уже восемь месяцев находимся в положении выживания. Любые информационные сообщения влияют на поведение потребителей. Клиенты, услышав в очередной раз страшилку про рост заболеваемости, не ходят в кафе, рестораны и другие места массового скопления просто потому, что им страшно. Падение посещаемости кафе, баров, ресторанов без карантина достигло 50-60%. Поэтому нам в принципе все равно, когда все эти глупости вроде локдауна будут вводить. Индустрия и так находится в состоянии технического банкротства. А очередной локдаун просто добивает дышащий на ладан ресторанный бизнес”, – рассказал Борисов.

По его словам, украинцы предпочитают проводить новогодние праздники дома и не заказывают доставку еды.

“В праздники люди сидят дома, или ходят друг к другу в гости и едят самостоятельно приготовленный салат “Оливье”. Посещаемость заведений в январе и феврале во все годы была низкой. Доставка еды на дом раньше была 1,5%, а за последний год выросла до 3,5% от количества посетителей в ресторанах. Раньше была одна доставка на 100 посетителей, сейчас 3-4. Наши потребители не привыкли заказывать что-либо домой. Даже в высокоразвитых странах доставка в лучшем случае составляет 25%. Если бы это было 80%, тогда мы бы хотя бы на уровне нуля работали. А так это не покрывает ни затрат на аренду, ни стоимости продуктов, из которых вам готовят блюда, ни зарплат, ничего. Это просто чтобы что-то делать, потому что правительство закрыло только нас и разрешило работать только на доставку и на вынос. Однако на вынос людям не интересно брать еду, потому что в ресторан они приходят общаться. На вынос вообще никто ничего не забирает. Нет у нас такого понятия”, – пояснил ресторатор.

Он считает, что как минимум половина ресторанов закроются в следующем году.

“Они уже практически закрыты. Просто арендодатели, которым полгода не платят, ждут, когда их недвижимость снимет какой-нибудь магазин или аптека. Тогда табличку “ресторан” снимут. Уже половина всех ресторанов банкроты”, – резюмировал Борисов.

9 декабря на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал в стране жесткий карантин с 8-го по 24 января. “Назовем их “зимние каникулы ради безопасности”. Это делается для того, чтобы не допустить развертывания новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить и после новогодних праздников”, – заявил премьер.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности “карантина выходного дня” (2 декабря Кабмин решил его не продлевать).

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист