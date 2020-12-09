Кабмин перенес всеукраинскую перепись населения

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09.12.2020, 19:40, Новости дня

9 декабря на очередном заседании Кабинет Министров Украины принял распоряжение “О проведении в 2023 году всеукраинской переписи населения”. Об этом сообщил в Facebook министр Кабмина Олег Немчинов.

https://www.facebook.com/nemchinov.oleh/posts/3793713250639092

Перепись должна была состояться в 2020 году, но в связи с эпидемией COVID-19 и учитывая “возможности финансового обеспечения в соответствующем бюджетном периоде”, ее перенесли на 2023 год, аргументировал чиновник. 

Также Кабмин создал рабочую группу для подготовки к переписи населения в 2030 году на основе данных национальных реестров и подготовки изменений в закон Украины “О всеукраинской переписи населения“. По словам Немчинова, проведение переписи по реестрам снизит затраты, сократит сроки проведения и получения результатов.

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек.

Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, однако ее проведение переносится уже шестой раз.

По данным (.xls) Госслужбы статистики Украины, по состоянию на 1 октября 2020 года в стране проживало 41,7 млн человек (без учета оккупированных районов Донбасса и Крыма).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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