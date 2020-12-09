 

CNBC – генпрокурор Техаса потребовал отменить результаты выборов в четырёх штатах США

09.12.2020, 19:38, Новости дня

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон обратился в Верховный суд США с просьбой признать недействительными результаты выборов президента в четырёх штатах из-за имевших место нарушений, передаёт CNBC. Тем не менее, по словам экспертов, у штата Техас нет законных оснований подавать иск, утверждая, что выборы в других штатах прошли с нарушениями.

Техас пытается отменить результаты выборов президента в четырёх «колеблющихся штатах», подавая на них в суд. В иске, поданном в Верховный суд, утверждается, что результаты выборов в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган, где победу одержал Джо Байден, являются незаконными. Доказательств в поддержку этого утверждения не приводится.

Эксперты в области избирательного права отмечают, что прежде подобные иски в Верховный суд никогда не подавались. По их словам, у Техаса даже нет законных оснований утверждать, что выборы в других штатах прошли с нарушениями. Однако генпрокурор Техаса утверждает, что все законные основания для этого у них есть. По его словам, это связано с заинтересованностью штата в том, какая партия контролирует сенат, а сенат состоит из представителей штатов.

Это произошло в день окончательного дедлайна в подведении итогов голосования, когда вступает в силу так называемое правило безопасной гавани. Штаты должны завершить все судебные разбирательства и обработку бюллетеней, чтобы конгресс мог официально подсчитать голоса. Через шесть дней коллегия выборщиков должна официально проголосовать и утвердить победу Джо Байдена.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2020 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Обозреватель Guardian – Трамп не преуспел в управлении страной, зато достиг больших высот в искусстве вранья

13.10 / Шарий не исключил «реверсных» поставок российской вакцины Киеву из ЕС

10.07 / Разумков о законопроекте про медиа: Вряд ли будет единство при голосовании

26.08 / Объявлены цены на гибридный Renault Megane E-Tech

02.12 / Нарышкин назвал Менделеева одним из лучших агентов российской разведки

26.08 / Дегтярев призвал обеспечить сбалансированность бюджета Хабаровского края

06.07 / В РФ отреагировали на новые британские санкции

07.07 / В США предложили урезать помощь Грузии

03.09 / Франция переворачивает мрачную страницу истории — в Париже начался суд над соучастниками террористов, расстрелявших редакцию Charlie Hebdo

12.10 / В РФ за сутки выявили 13,6 тыс. случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска