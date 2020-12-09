Fox News – конгрессмен, обвинявший Трампа в сговоре с Россией, попался на связи с китайской шпионкой

09.12.2020, 19:38, Новости дня

Американский конгрессмен Эрик Сволвелл, член комитета по разведке, состоял в сексуальных отношениях с китайской шпионкой, полагают спецслужбы США. Fox News напоминает, что Сволвелл позиционировал себя как эксперта по выявлению иностранного вмешательства и обвинял президента Трампа в сговоре с Россией.

Эта история — от вашингтонского Axios, который никто не отнёс бы к правым СМИ. Но двое репортёров Axios, к их величайшей чести, посвятили целый год упорному расследованию истории, которая оказалась просто поразительной.

Агент китайской разведки по имени Фан Фан, или, как она стала называть себя по прибытии в эту страну, Кристин Фан, приобрела влияние в Демократической партии Калифорнии. Попутно она вела разработку ряда демократов, занимавших государственные посты. Как минимум с двумя из них у Фан были сексуальные связи. Axios пишет, что это были мэры городов Среднего Запада.

Фан также завязала отношения с человеком по имени Эрик Сволвелл. Возможно, это имя вам знакомо. Эрик Сволвелл — член конгресса США. Сволвелл состоит в комитете палаты представителей по разведке. Он допущен до самых охраняемых тайн этой страны.

Отношения Фан и Сволвелла начались в 2012 году. Как очень многие китайские шпионы, Фан использовала в качестве прикрытия колледж. Она стала студенткой одного из университетов в области залива Сан-Франциско и сразу же вступила в ряд студенческих организаций с левой идеологией «политики идентичности». После этого она вполне естественно начала собирать деньги для кандидатов-демократов.

Представители разведки США полагают, что у Фан была сексуальная связь с Эриком Сволвеллом. Сегодня мы прямо спросили об этом офис Эрика Сволвелла, и его сотрудники ответили, что не могут рассказать, была ли у Сволвелла сексуальная связь с Фан, потому что эта информация может быть, цитирую, «засекречена». Они не вдавались в подробности и не стали объяснять, что они имели в виду.

Зато мы знаем, что, когда Фан встретила Сволвелла, он был малоизвестным членом городского совета в области залива Сан-Франциско, но с большими политическими амбициями. Фан стала его частой спутницей. Несколько раз её фотографировали со Сволвеллом на политических мероприятиях.

Она стала сборщицей финансовых средств на его политические кампании. По-видимому, Фан привлекла огромное количество денег из разнообразных источников, чтобы помочь Эрику Сволвеллу избраться в конгресс. Не совсем ясно, откуда были все эти деньги. Но мы знаем, что Фан помогла Сволвеллу заручиться поддержкой американцев азиатского происхождения в его округе. Политические аналитики называли это решающим фактором его победы в 2012 году.

Для китайской разведки этот трюк не нов. Другой демократ из Калифорнии, старший демократ штата, сенатор Диана Файнштейн, наняла китайского шпиона в свой офис, где он проработал почти 20 лет. Этот шпион был шофёром Файнштейн и прямо помогал ей наладить контакт с избирателями азиатского происхождения. Как и шпион, нанятый Файнштейн, Фан получила доступ к офису Эрика Сволвелла в Вашингтоне. Американские официальные лица заявляют, что Фан удалось устроить в офис Сволвелла стажёра — почти наверняка шпиона китайского правительства.

Реальный масштаб разведывательной деятельности Фан в этой стране нам неизвестен. В конечном итоге она бежала из США в Китай, когда ФБР вело в отношении неё расследование. Сволвелл утверждает, что не говорил с ней уже несколько лет.

Но нам известно, что в лице Эрика Сволвелла китайское правительства выбрало себе перспективного посредника. Сволвелл — один из самых видных членов конгресса, в прошлом году он баллотировался на пост президента Соединённых Штатов. И на каждом этапе Эрик Сволвелл оставался надёжным источником китайской госпропаганды.

Будучи членом комитета палаты представителей по разведке, он позиционировал себя как эксперта по выявлению иностранного вмешательства в наших государственных структурах. Как примечательно! Может быть, вы помните, как Сволвелл годами обвинял действующего президента в работе на враждебную державу.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2020 года.