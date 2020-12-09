 

В рамках программы по колонизации Луны «Роскосмос» построит на спутнике колонию общего режима

09.12.2020, 19:37, Разное

«Роскосмос» представил дорожную карту программы освоения Луны. Её ключевым этапом станет постройка колонии общего режима на спутнике для содержания особо опасных на Земле преступников. Госкорпорация планирует к 2029 году основать небольшое поселение в районе Моря спокойствия, которое будет заниматься добычей редкого изотопа Гелий-3.

В связи с возможными рисками ЧП, на базе будет построена колония для временного либо длительного содержания заключенных, которая также будет использоваться ФСИН как место отбывания тюремного срока осужденных на земле политиков и иностранных агентов.

Будет создан специальный космозак производства Ульяновского автозавода, в котором будут транспортировать преступников на Луну, а нынешние космонавты пойдут спецподготовку в Росгвардии для работы с заключенными. В планах ФСИН и «Роскосмос» указано, что в целях экономии средств этапирование будет происходить 2 раза в год.

На реализацию проекта у правительства была запрошена субсидия в размере 3,7 триллионов рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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