Мнение: Несколько крутых полиматов, которые мало известны у нас

09.12.2020, 19:34, Разное

Здравствуйте уважаемые.

Не раз и не два мы с вами вспоминали таких интересных людей как полиматы.

Напомню, что полимат (он же универсальный человек он же "человек эпохи Возрождения")-это человек, чьи интеллектуальные способности, интересы и деятельность не ограничены одной областью знаний и единственной областью их применения, а главное он добивается ощутимых практических результатов по всем направлениям.

Мне всегда такие люди были интересны. Очень.



Многих из полиматов знают все – того же Леонардо Да Винчи, Ньютона или нашего Михайло Ломоносова. Другие же, по разным причинам, известны меньше.

Давайте немного поговорим о некоторых из них. Я вкратце буду рассказывать о таких необычних людях, и буду очень рад, что кто-то из них заинтересует вас настолько, чтобы изучить их жизнь и труды гораздо более глубоко и внимательно. Поверьте – это того стоит 🙂

И сегодня вашему вниманию я хочу представить троих.

"Последний человек, который все знал" – именно так нередко называют англичанина Томаса Юнга (1773— 1829)



Это и неудивительно. Только подумайте – за свою относительно короткую жизнь, этот человек проявил себя в физике — он один из создателей волновой теории света, ввёл понятие механической энергии и представление о модуле упругости; механике; медицине-впервые описал явление астигматизме; астрономии; филологии и востоковедении – ввёл понятие «индоевропейские языки». Добавьте к этому, что он владел 13 языками.

Способности проявились у него почти с рождения – в два года Томас выучился читать — по Библии — и к четырёхлетию прочитал её дважды; кроме того, он увлёкся серьёзной поэзией Поупа и Голдсмита, множество стихов которых знал наизусть. К шестилетнему возрасту он прочитал «Робинзона Крузо» и «Гулливера». В 7 выучил латынь, в 9 читал древнегреческих классиков в оригинале.



Карьоера этого гения сложилась прекрасно. Он был учёным секретарем Королевского общества по переписке с заграницей. Затем был профессором Королевского института в Лондоне. С 1818 года — секретарь Бюро долгот и редактор «Морского альманаха». Занимаясь египтологией, вплотную подошёл к расшифровке древнеегипетской иероглифики, в англоязычном мире именно Юнг, а не Шампольон, считается дешифровщиком египетского письма.

Член Лондонского королевского общества (1794), иностранный член Французской академии наук (1827; корреспондент с 1818) и Шведской королевской академии наук (1828).



Жил полноценной и здоровой жизнью, бы счастливо женат (правда без детей) и познавал мир во всем его великолепии. Хотя, по собственным словам: «можно сказать, что он родился старцем и умер юношей». Этакий Бенджамен Баттон 19 столетия.

Умер от артосклероза.

Второй человек о котором я сегодня упомяну – это национальный герой филиппинского народа и "гордость малайской нации" Хосе Протасио Рисаль-Меркадо и Алонсо-Реалонда (1861 — 1896)



Наполовину тагалец, наполовину китаец Хосе родился в зажиточной семье и был вундеркиндом. Он освоил алфавит в 3 года, а в 5 лет уже читал и писал. Получив разнообразное и хорошее образовнаие, он проявил себя в разных областях -он и ученый, и отличный врач, и поэт, и писатель, полиглот, художник и скульптор. Он отлично фехтовал и стрелял из пистолета. Умел очень и очень многое.

Свободно говорил на 15 языках, в том числе и русском. Его стихи и проза считаются выдающимися произведением филиппинской и испаноязычной поэзии.

Вот к примеру его прощальное стихотворение:

Прощай, мой дом желанный и солнце в ясной дали,

Жемчужина Востока, потерянный наш рай.

Пусть жизнь моя прервётся, умру я без печали.

И если б сотни жизней мне в будущем сияли, —

Я с радостью бы отдал их за тебя, мой край!

Родные Филиппины, я вас зову проститься,

Вы боль моя и мука, душа моя и плоть.

Я ухожу, оставив любовь, родные лица,

Туда, где над рабами палач не поглумится,

Где честь не есть проклятье, а правит лишь Господь.



Действительно был выдающийся и ярчайший человек.

Однако жизнь свою положил на благо филиппинцев. Он считается одним из главных идеологов возрождения народов Юго-Восточной Азии и филиппинского национализма. Наряду с Марсело Дель Пиларом, он был одним из основателей реформаторского движения в испанских Филиппинах, подготовившего филиппинскую революцию.



За что был арестован, осужден и растрелян испанцами 30 декабря 1896 года.

Ну и закончим наш небольшой рассказ дамой 🙂 "Королева науки" и большой интузиаст в распространении научных знаний Мэри Фэрфекс Сомервилль (в первом браке Грейг) (1780-1872)



Это шотландка – большой популяризатор науки и эрудит, философ, географ, биолог, специалист в области математики и астрономии. Она стала второй, после Каролины Гершель, женщиной-учёным, получившей признание в Великобритании.

О ней забавно сказал знаменитый французский математик и астроном Пьер-Симон Лаплас: «Я знаю только трёх женщин, которые понимают, о чём я говорю. Это Вы, госпожа Сомервилль, Каролина Гершель и миссис Грейг, о которой мне ничего не известно» (При этом Мэри Сомервилль и была той самой миссис Грейг :-))) Первым браком она была замужем за Самуилом Грейгом – младшим сыном нашего национального героя адмирала Самуила Карловича Грейга.

Среди самых известных работ Мэри «Небесная механика», «Взаимосвязь физических наук», «Физическая география», «Молекулярная и микроскопическая наука»

Ее ученицей была Ада Лавлейс.



У нее было 5 детей от двух браков. А кроме научных трудов она ставила и отличные воспоминания о своей жизни и эпохе.

Королевский Банк Шотландии выпустил банкноту в 10 фунтов с изображением Мэри Сомервилль. Таким образом, Мэри стала первой женщиной не из состава Королевской семьи Великобритании, чей портрет будет изображен на банкнотах, выпускаемых этим банком.



Вот такие вот удивительные люди.

Приятного времени суток.