 

Мнение: Чубайс и моська

09.12.2020, 19:32, Разное

Чувствуется, что выборы уже близко! Каких-то 9 месяцев – и вот они. В качестве необходимого акта зачатия Илья Яшин выбрал беспроигрышную тему – наезд на Чубайса. Спешит воспользоваться поводом – и не зря: Чубайс на секунду показался над поверхностью – надо стрелять, привлекая к себе внимание. Чуть промедлишь – опять уйдет на глубину (Чубайс последние 15 лет – рыба глубоководная, на поверхность поднимается примерно раз в 5 лет).

Яшин прав по-своему: загнивать дальше на абсолютно бесперспективной должности “главы районного муниципалитета” – как заживо себя похоронить. Надо любой ценой выпрыгивать из этого болота. Но и Чубайс ему ответил неплохо, хотя в весьма своеобразном ключе: он внезапно сравнил Навального… с Лениным.
“Ленин был совершенно никакой адвокат, абсолютно беспомощный экономист, довольно средний журналист, но беспредельно жестокий политик и очень грубый полемист. Если аргументы противника не получалось отразить логикой в очном споре, Ленин непременно переходил к оскорблениям и площадной брани. Мы как-то встречались в очной полемике с А.А.Навальным. Алексей был довольно боек, но не очень содержателен” – написал Чубайс у себя в ФБ.

По-хорошему, конечно, Чубайса надо было бы на президента двигать. Кто, если не он? Навальный все-таки перед ним мелковат, про Яшина вообще молчу. Но Чубайс играет всерьез, если его до сих пор нет в оппозиции – значит, у оппозиции по-прежнему нет абсолютно никаких шансов. Жаль.

Источник: Размышления вольного социолога



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