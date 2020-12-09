Участник вакцинации от COVID-19: Попросили не пить алкоголь два-три дня

09.12.2020, 19:24, Новости дня

«После вакцинации сказали не употреблять алкоголь в течение двух-трех дней», – рассказал газете ВЗГЛЯД московский преподаватель, одним из первых записавшийся на вакцинацию от коронавируса, которая на этой неделе началась в России.

Вопроса, прививаться или нет, перед 48-летним Александром не стояло: «Я как-то сразу поверил в ковид. С первых сообщений в СМИ. Позже стало понятно, что это реально очень серьезная история, которая может коснуться кого угодно – от курьера до премьер-министра. Поэтому вариантов не прививаться я вообще не рассматривал. Это было решено еще до появления вакцины».

«Записаться было не сложно. На сайте mos.ru это заняло ровно минуту. Подтверждение пришло мгновенно по почте и СМС. Единственный момент – надо быть зарегистрированным на mos.ru и быть прикрепленным к одной из московских поликлиник», – говорит Александр. Официальная регистрация в Москве для этого не требуется. Можно было записаться хоть день в день, но собеседник выбрал дату на два дня позже, чтобы успеть заранее сдать анализ на антитела.

По протоколу проверять наличие антител не нужно, вакцину «Спутник V» может получить даже переболевший человек с антителами. Тест был личной инициативой Александра, который хотел убедиться, что еще не успел переболеть COVID-19 бессимптомно.

Вакцину можно было получить в ближайшей поликлинике, к которой прикреплен пациент: «Там соорудили что-то вроде специального крыла, где занимались только вакцинацией. Очереди не было, так как запись была на конкретное время. Я побеседовал с тремя людьми в трех разных кабинетах – администратором, врачом и непосредственно медсестрой, которая колола укол. У меня скопировали полис и справку с работы. Пишут, что еще нужен паспорт, но у меня его не спрашивали. Дали заполнить анкету примерно на страничку, и уже после записали на второй укол (через 21 день) и выдали сертификат о вакцинировании, с датами, номером серией пузырька, фамилиями врачей и прочим».

Что касается побочных явлений, в первые сутки Александр, вопреки ожиданиям, не обнаружил никаких реакций организма, «из-за чего, честно говоря, подумал, что мне вкололи что-то не то, или же испортившуюся вакцину». Однако через 30 часов «температура на пару часов поднялась до 37, был легкий дискомфорт в зоне укола в плече, если потрогать пальцем. Никаких других последствий не было вообще. В любом случае все покажет анализ через три недели после второго укола».

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Около половины регионов РФ уже получили партии вакцины «Спутник V», поставки в остальные начнутся после 10 декабря. Более 100 тыс. человек в РФ уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, и более двух миллионов получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.

Отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции уже привились министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Среди рекомендуемых ограничений для привившихся – отказ от употребления алкоголя в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины, но о полном отказе от алкоголя на период формирования иммунитета к вирусу речь не идет, сообщил глава разработавшего вакцину «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. Чрезмерное употребление алкоголя в период вакцинации может значительно снизить иммунитет, а, значит, и снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать его бессмысленным. Причем это справедливо не только для «Спутника V», но и для любой другой вакцины.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.