 

Глава минобороны ФРГ призвала вкладываться в армию из-за России

09.12.2020, 19:24, Новости дня

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что стране необходимо инвестировать в свою обороноспособность из-за российской программы вооружений.

Выступая в Бундестаге, министр заявила, что не стоит разделять дипломатию, вооружение и разоружение, передает РИА «Новости».

По ее словам, программа вооружений российской стороны свидетельствует о том, что Германии следует «инвестировать в будущее обороноспособности».

В ноябре Крамп-Карренбауэр заявляла, что угроза со стороны РФ стала очевиднее. В связи с этим она призвала НАТО усилить оборонные способности и вести переговоры с Россией «с позиции силы».

Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя газете ВЗГЛЯД слова немецкого министра, отметил, что «такое заявление демонстрирует полную зависимость Германии от НАТО и США».



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