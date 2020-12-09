 

Попова заявила о стабилизации уровня заболеваемости COVID в Санкт-Петербурге

09.12.2020, 19:24, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочей встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым назвала управляемой эпидемиологическую ситуацию в городе, где, по ее оценке, уровень заболеваемости коронавирусом стабилен уже вторую неделю.

«Уже вторую неделю уровень заболеваемости в городе стабилизирован. Но необходимо, чтобы в дальнейшем он снижался. Для этого все (ограничительные – прим. ВЗГЛЯД) меры и разработаны», – передает ее слова РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора. Глава Роспотребнадзора отметила также, что ситуация в Петербурге в настоящее время управляемая.

Попова в ходе рабочей встречи с губернатором Петербурга Алесандром Бегловым назвала ограничительные меры по коронавирусу «абсолютно адекватными ситуации». «Они [действующие ограничения] абсолютно адекватны сегодняшней ситуации. Главное, чтобы принятые решения четко соблюдались, и контроль за ними был неукоснительным», – сказала глава ведомства. Она отметила, что это касается всех субъектов Российской Федерации – принять адекватные меры и очень жестко контролировать исполнение.

Глава Роспотребнадзора также выступила с приветственным словом на открывшейся в Санкт-Петербурге Международной научно-практической конференции «Пандемия COVID-19 – вызов современной науки» с участием государств-членов Евразийского экономического союза. В конференции также принимают участие представители ВОЗ, государственных органов власти, ведущие специалисты в области борьбы с эпидемиями. Попова подчеркнула, что в условиях пандемии обмен опытом между специалистами разных стран безусловно является чрезвычайно актуальным, и РФ открыта для такого сотрудничества, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Напомним, в начале октября ЕАЭС продлил беспошлинный ввоз товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом, до 31 марта 2021 года. На территорию Евразийского экономического союза по-прежнему можно беспошлинно поставлять некоторые компоненты и материалы для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинские препараты, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки, медизделия и аппаратуру, а также боксы и носилки для транспортировки пациентов.

Добавим, что в декабре между Россией, Арменией и Белоруссией стартует проект «Путешествую без COVID-19» – аналог цифрового документа, который подтверждает, что его владелец не заражен коронавирусом. Преимущество данного проекта в отсутствии трансграничного обмена персональными данными граждан и обезличенности информации для иностранного государства.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Китай решил ввести ответные ограничения на работу американских дипломатов

27.09 / Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 39

21.11 / Киберполиция рассказала об увольнении и восстановлении мужа Венедиктовой. Но получение им 774 тыс. грн не объяснила

07.10 / Школьникам в Удмуртии увеличили осенние каникулы из-за COVID-19

21.09 / Переболевший COVID-19 Остапчук в подробностях рассказал свою “историю коронации”

29.09 / Имя Taraschi возродят для нового суперкара

11.11 / Министр защиты окружающей среды: Ураинские реки – не мусоропроводы. Необходимо повышать сознательность людей

29.07 / Адвокат объяснил тактику Ефремова «от всего отказываться»

13.08 / МИД опроверг публикацию NYT о разговоре Лаврова и Помпео по талибам

26.07 / Борис Джонсон пересмотрит ряд законов, чтобы противостоять угрозам от России и Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска