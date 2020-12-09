Мнение: Без срока давности

09.12.2020, 19:10, Разное

Приближающаяся катастрофа в Петербурге в связи с перегруженностью инфекционных отделений была вынуждена комментироваться Кремлем. Песков осудил питерских рестораторов, протестующих против введенного запрета на работу в период новогодних праздников (при этом с 4 декабря действует и ограничение по времени работы – до 19 часов для всех предприятий общепита). Песков сказал, что Кремль не может вмешиваться в ограничительные мероприятия в регионах, но протест владельцев общепита – это неуважение к людям.

Кремль демонстрирует демократические замашки только в одном случае – когда нужно свалить ответственность с себя на кого-нибудь. Характерный признак бункерного сидельца – он творец всех побед, но поражения всегда перекладывает на кого-то другого. Сегодня именно такой случай. Катастрофу, которая накрывает российскую систему оказания помощи инфекционным больным, инициировал Путин, но разруливать и отвечать будут другие.

Нужно отметить, что перегруженность петербурдской системы оказания помощи инфекционным больным отмечали задолго до нынешних событий. Еще в 18 году питерская прокуратура обращала внимание на то, что загруженность коечного фонда в инфекционных отделениях на пике достигает 115 процентов. В переводе с административного на русский это означает, что катастрофа была запроектирована. То, что произошло в 20 году, произошло бы в любом случае, так как основная деятельность минздрава в два последних путинских срока – безудержное сокращение коечного фонда и тотальное закрытие больниц и иных медучреждений. По сути, Путин инициировал разгром системы здравоохранения, а министерство и регионы реализовывали преступные указания. За восемь лет с 2008 по 2016 годы были сокращены по всей России примерно четверть миллиона единиц коечного фонда (вместе с соответствующей им инфраструктурой и персоналом). Неудивительно, что система здравоохранения даже в "обычное" время находилась уже в закритичном режиме. Коронавирус обрушил остаточную устойчивость, и теперь никакие срочные и пожарные меры помочь не в состоянии.

Нужно понимать, что итогом происходящего станет массовое вымирание пожилого населения страны. Уже есть промежуточные итоги и выборки по смертности, которые проводят независимые исследователи. Медианный возраст выборки «Открытых медиа» — 68 лет, то есть половина умерших от COVID-19 моложе этого возраста, а другая половина — старше. 5% умерших от коронавируса были молодого возраста (до 44 лет), 18% — среднего возраста (45−59 лет), 46% — пожилого возраста (60−74 лет) и 31% — старческого возраста (от 75 лет), cообщают «Открытые медиа» 77 процентов пожилых и стариков в перечне погибших – это уже не статистический перекос, а целенаправляенная политика.

По сути, речь идет уже не просто об ошибках, а о проектной программе геноцида пожилого населения страны. Преступление, не имеющее ни срока давности, ни оправдательных мотивов. Соответственно, вся структура управления, задействованная в реализации преступных майских указов, должна будет предстать перед судом и быть осуждена за геноцид.