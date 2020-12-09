Какие упражнения стоит выполнять во время беременности: советы эксперта
09.12.2020, 19:08, Разное
О норме физической активности:
Ограничивать физическую активность, узнав о беременности, не совсем правильно, если для этого нет прямых противопоказаний, запрета врача или плохого самочувствия. Наоборот, если будущая мама всегда занималась физической активностью, то полный отказ от занятий для ее организма и психоэмоционального состояния будет стрессом. Безусловно, первые месяцы важны для развития малыша и адаптации мамы к новому состоянию, и двигательная активность дает неоспоримые преимущества – это поддержание мышечной и аэробной работоспособности организма, улучшение физиологического, физического и психоэмоционального состояния, сохранение привычек здорового образа жизни.
Любовь ИвановаЧто получит будущая мама от тренировок:
- Уменьшение частоты и силы болей в спине
- Возможность правильно удерживать осанку
- Контроль за весом тела
- Улучшение процессов пищеварения (избавление от запоров)
- Избавление от отеков
- Профилактика варикозного расширения вен
- Избавление от судорог в ногах
- Избавление от бессонницы
- Избавление от переутомления
О видах тренировок, наиболее безопасных для беременных:
ПОМНИМ: допуск к тренировкам – строго по разрешению врача! В каждом триместре важны разные тренировки, которые подходят индивидуально для каждого периода, исходя из особенностей развития плода и изменения организма будущей мамы.
Рассмотрим их:
1 триместр 1-13 неделя:
- Упражнения на укрепление мышц тазового дна
- Простые упражнения, направленные на крупные мышечные группы – выполняются в медленном или среднем темпе с хорошей полной амплитудой
- Дыхательные упражнения
- Рекомендуется ходьба, плавание
- Исключить упражнения, повышающие внутриутробное давление
- Исключить упражнения на пресс
- В дни обычных месячных снизить нагрузку на 30%
- 3-5 упражнений на нижнюю часть тела и 4-6 на верхнюю – 2-3 подхода по 15 повторений
Коко Роша2 триместр 14-27 недель:
- После 20 недели, упражнения в исходном положении лежа на спине исключить
- Упражнения на ноги в исходном положении стоя, составляют 30% от тренировки
- Упражнения на грудное дыхание и дыхание с задержкой на вдохе (обеспечит хорошую помощь во время процессов родов)
- Упражнения для мышц тазового дна
- Упражнения для подвижности позвоночника
- Ближе ко второй половине триместра упражнения для укрепления свода стопы и голеностопа
3 триместр 28-40 недель:
- Упражнения выполняются в исходном положении, лежа на боку, стоя в упоре колени-ладони
- Большее количество упражнений приходится на верхнюю часть тела
- Дыхательные упражнения
- Упражнения на укрепление сводов стоп
- Упражнения с задержкой дыхания исключаются
Миранда КеррО специальных программах для беременных:
В World Class существует специально разработанный проект – фитнес для беременных. Широко представлены программы в бассейнах сети, уроки в групповых классах, мини-группах, индивидуальные тренировки в тренажерном зале. Тренировочные программы рассчитаны на разные периоды беременности и разные уровни подготовки будущих мам. Также есть программы, направленные на восстановление после родов.
Если тренироваться осознанно, то это делать можно весь период со дня зачатия до дня родов. Самое главное – прислушиваться к своему организму, следовать рекомендациям врача и наслаждаться каждой минутой этого прекрасного периода в жизни женщины.
О рационе во время беременности:
Вопреки бытующим мнениям, что теперь нужно есть за двоих, дополнение к стандартному рациону будущей мамы совсем небольшое. В 1-триместе прибавка в белках 45г/сутки или 0,75г/кг. В жирах 25-30%. Углеводах 175г/сут. 2-3 триместре белки 60г/сут или 1г/кг. Жиры 25-30%. Углеводы 175г/сут.
Роми СтрейдО возвращении к тренировкам после родов:
После посещения врача и разрешения на физическую активность, можно смело приступать к занятиям. Обычно через 4-6 недель после естественных родов без осложнений, и через 6-8 недель после кесарева сечения, эпизотомии. Движение – жизнь, поэтому, чем скорее мамочка, которая любит фитнес, вернется к тренировкам, тем скорее она вернется к более активной, уравновешенной, наполненной яркими красками материнства жизнью.
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