 

Правительство установило предельные уровни алкоголя для Дедов Морозов и Снегурочек

09.12.2020, 19:03, Разное

9 декабря на форуме «Безопасность и охрана труда-2020» заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова огласила нормы алкоголя в крови для Дедов Морозов и Снегурочек, которые уже в эти новогодние праздники будут обязательными для соблюдения.

С 20 декабря приступить к работе Дед Мороз сможет в случае, если в его крови содержится не более 0,7 промилле, а в литре выдыхаемого воздуха – не более 0,32 миллиграмма алкоголя. Для Снегурочек нормы строже – 0,6 промилле в крови и 0,28 мг в выдыхаемом воздухе.

Продолжать работу Дед Мороз может лишь до момента, когда уровень алкоголя в крови достигнет 5,2 промилле, а в выдыхаемом воздухе – 2,37 мг. Снегурочке разрешается работать до достижения 4,5 промилле в крови и 2,08 в выдыхаемом воздухе. Как только эти показатели будут достигнуты, поздравления следует приостановить до возвращения содержания этанола в организме к допустимым значениям.

В случае чрезвычайных обстоятельств предельные нормативы содержания алкоголя могут быть превышены, но не более, чем в 1,4 раза и не более, чем один раз за смену.

Татьяна Голикова обратилась к россиянам с просьбой угощать Дедушку Мороза не только напитками, но и горячими закусками. Это необходимо для того, чтобы новогодний волшебник мог порадовать всех детей, которые его ждут, а на следующий год вернуться к ним живым и здоровым.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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