 

В Дании россиянина заподозрили в шпионаже

09.12.2020, 19:02, Разное

Прокуратура Дании обвинила гражданина России, постоянно проживающего на территории этой североевропейской страны, в шпионаже, передает сайт VSE42.RU. Имя подозреваемого не разглашается. Известно лишь, что он находится под стражей с июля 2020 года, и это дело якобы связано с более масштабным расследованием датской полиции. Судебный процесс пройдет в закрытом режиме. Россиянина обвиняют в передаче российской разведке неких связанных с энергетикой технологий.



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