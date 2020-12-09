В Южной Корее нашли гробницу принцессы царства Силла с золотыми жуками

09.12.2020, 19:00, Разное

Археологи на территории Южной Кореи обнаружили роскошную гробницу, датированную примерно V веком нашей эры. Они предполагают, что в усыпальнице с золотыми жуками и множеством драгоценностей была похоронена принцесса царства Силла, которое ранее было очень могущественным.

Захоронение нашли в провинции Северный Кенсан в городке Кенджу и дали ему условное обозначение «гробница №44». Археологи предположили, что в там похоронена важная особа, судя по необычным артефактам внутри. В усыпальнице они обнаружили драгоценных жуков с жемчужными крыльями, выполненных в виде капли воды, нагрудник со стеклянными бусинами цвета индиго, серьги и кольца из серебра, а также бронзовую корону и множество других украшений с позолотой. Кроме этого, в гробнице лежали пестик, каменная ступка и различная погребальная утварь. Как отметили в GNRICH, качество и разновидности найденных артефактов указывают на то, что эта гробница принадлежит молодой женщине королевского рода. Также на то, что усопшая является принцессой, указывает декоративный нож, украшенный драгоценностями.

Ученые считают, что гробницу соорудили в V веке с помощью деревянных свай и камней. В диаметре погребальный курган был примерно 30 метров, что является средним размером для усыпальниц того периода. О высоком статусе похороненной девушки также свидетельствует «каменный холм», оцененный учеными в 992 тонны.