 

Ученые нашли способ снизить риск развития диабета 2 типа

09.12.2020, 19:00, Разное

Учёные из Швеции и Финляндии нашли действенный способ существенно снизить риск развития диабета 2 типа. Для этого требуется добавить в рацион немного жирной рыбы.
Исследователи неоднозначно относятся к жирной рыбе, так как различные эксперименты противоречат друг другу. Именно поэтому было решено изучить влияние этого продукта на организм человека, используя метаболимику. Подобный метод основывается на поиске специальных биомаркеров в теле, которые позволят оценить изменения из-за диеты. Важным условием поиска необходимых маркеров является полное отсутствие реакции на другие раздражители, включая уровень загрязнения окружающей среды.

После проведённых экспериментов учёные получили наиболее полный объём информации о том, как именно влияет жирная рыба на уровень сахара в крови. Метаболимика доказала, что такая еда действительно снижала риск диабета 2 типа, но только при условии употребления в пищу чистой рыбы. В случае, когда рыба имела следы загрязнения окружающей средой, её полезные качества для диабетиков исчезали.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Эксперты назвали автомобили E-сегмента с лучшей остаточной стоимостью

18.08 / Самолет, разбившийся в Японии, неожиданно появился на радарах 35 лет спустя

24.07 / Мед безжальных пчел ученые назвали безопасным для людей с диабетом

12.09 / Дело окончено, не забудьте!

07.09 / Медики назвали суперпродукт, очищающий организм от токсинов, сахара и холестерина

08.07 / Названы профессии, способствующие развитию артрита коленного сустава

27.06 / Мнение: Так поступают все

01.11 / “Способ предотвращения инфекций”: Ученые создали блокирующее запах ног покрытие для носков

28.08 / Скандалы: «Вели себя грубо и по-хамски»

18.10 / Люд под ногами майора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска