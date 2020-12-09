Ученые нашли способ снизить риск развития диабета 2 типа

09.12.2020, 19:00, Разное

Учёные из Швеции и Финляндии нашли действенный способ существенно снизить риск развития диабета 2 типа. Для этого требуется добавить в рацион немного жирной рыбы.

Исследователи неоднозначно относятся к жирной рыбе, так как различные эксперименты противоречат друг другу. Именно поэтому было решено изучить влияние этого продукта на организм человека, используя метаболимику. Подобный метод основывается на поиске специальных биомаркеров в теле, которые позволят оценить изменения из-за диеты. Важным условием поиска необходимых маркеров является полное отсутствие реакции на другие раздражители, включая уровень загрязнения окружающей среды.

После проведённых экспериментов учёные получили наиболее полный объём информации о том, как именно влияет жирная рыба на уровень сахара в крови. Метаболимика доказала, что такая еда действительно снижала риск диабета 2 типа, но только при условии употребления в пищу чистой рыбы. В случае, когда рыба имела следы загрязнения окружающей средой, её полезные качества для диабетиков исчезали.