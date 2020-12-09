“Юрочка, дорогой. Всех благ и удовольствий”. Билык обнародовала совместное фото с Никитиным

09.12.2020, 18:48, Новости дня

Украинская певица Ирина Билык разместила в Instagram снимок из архива, на котором запечатлена в компании своего экс-продюсера, а сейчас генерального директора компании Mamamusic Юрия Никитина.

Публикацию артистка посвятила его дню рождения – 9 декабря Никитину исполнилось 53 года.

“Юрочка, дорогой! Всех благ и удовольствий от новых идей и их реализации. И пусть твоя жизнь будет похожа на сКazku”, – написала она.

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Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Билык и Никитин познакомились в 1990 году. В 1993 году Никитин занялся продюсированием певицы. Помимо работы пару также связывали романтические отношения. Они расстались в 1998 году.

В апреле 2020 года в интервью программе “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман Былик рассказала, что после расставания они с Никитиным разделили авторские права на ее песни – ей досталось 70%, а ему 30%.