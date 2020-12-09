 

Поход в президенты, предложение Зеленского, Микитась, досрочные выборы, Порошенко. Интервью Бацман с Гройсманом. Трансляция

09.12.2020, 18:48, Новости дня

Гройсман родился в 1978 году в Виннице. Окончил Винницкий институт региональной экономики и управления (специальность – юриспруденция), Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – юриспруденция) и Национальную академию государственного управления при президенте Украины (специальность – управление общественным развитием). 

После окончания школы в 1994 году стал коммерческим директором винницкого рынка “Юность”, который принадлежал его отцу.

В 2002 году начал политическую карьеру – стал самым молодым депутатом Винницкого городского совета. С 2006-го по 2014 год Гройсман был мэром Винницы. В феврале – ноябре 2014 года работал вице-премьером – министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Арсения Яценюка. В октябре 2014 года попал в Верховную Раду по списку Блока Петра Порошенко, после избрания в парламент стал спикером и занимал этот пост до назначения премьер-министром в апреле 2016 года. Главой правительства Гройсман был до августа 2019 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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