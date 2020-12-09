 

В Украине ресторанам и кафе в новогоднюю ночь разрешили работать дольше

09.12.2020, 18:48, Новости дня

Кабинет Министров Украины на заседании 9 декабря разрешил заведениям общественного питания продлить работу в новогоднюю ночь до 1.00, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“В новогоднюю ночь предлагаем разрешить заведениям общественного питания работать до 1.00”, – сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Кабмин продолжил национальный карантин до 29 февраля 2021 года с ограничениями “оранжевой” зоны эпидемической опасности. Заведениям общественного питания разрешили работать до 23.00, сейчас они работают до 22.00, но с запретом проведения расчетных операций после 22.00.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировано 845 343 случая коронавирусной инфекции, из них 12 585 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 14 204 пациента с COVID-19, а 451 118 – выздоровели.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности “карантина выходного дня” (2 декабря Кабмин решил его не продлевать).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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