“Это уже террор!”. Микитась призвал Зеленского вмешаться в его дело

09.12.2020, 18:48, Новости дня

Экс-нардеп и руководитель “Укрбуда” Максим Микитась обратился в Facebook к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в его ситуацию. Он заявил о спланированной против него спецоперации с похищением людей и вымогательством денег.

“Срочно! Наверху решили, что я должен немедленно замолчать! Идет спецоперация! Воладимир Зеленский, вмешайтесь, пожалуйста! Операцию курируют из соседнего от вас кабинета!! Меня предупредили люди из МВД, не желающие участвовать в этом подлоге и исполнять преступную задачу!” – написал Микитась.

Бывший нардеп описал происходившее, по его словам, в Киеве сегодня.

“В 12.43 от прохожего поступило сообщение о похищении человека по ул. Княжий Затон, 4 на автомобиле Toyota Land Cruiser 200. В 14.20 автомобиль был задержан по ул. Сивашской на территории ГБК. В салоне авто потерпевший Мирошниченко О.А. и четверо мужчин: водитель – Чернов Сергей Сергеевич 1980 г.р., Опанасенко Юрий Васильевич 1974 г.р., Газиев Али Халанович 1988 г.р. Вутсаев Алви Мовлиевич 1988 г.р. Со слов потерпевшего Мирошниченко О.А., он является юристом юридической компании “Кириченко”, которая осуществляла юридическую поддержу М. Микитасю (“Укрбуд”). От последнего основному юристу в процессе Габриеляну перечислены средства в сумме 725 тысяч долларов США. После выхода Микитася М. из СИЗО, тот потребовал у Габриеляна 500 тысяч долларов США, так как он не выполнил обязательств. Сегодня потерпевшему позвонил неизвестный с просьбой встретиться на ул. Княжий Затон возле “Новуса”, где неизвестные на его же автомобиле против воли увезли в неизвестном направлении и принудительно заставили написать расписку на 800 тысяч долларов США, отобрали два мобильных телефона, 6000 гривен и 600 долларов США”, – пишет бизнесмен.

Он заявил, что находится сейчас “с тем самым юристом Артуром Габриеляном”.

“Он достойный человек! Он уверен, что стремительно осуществляется спецоперация: “Это подстава. Схема высшего пилотажа!”. Господин президент, мы готовы сейчас вместе с ним подъехать к вашему офису! Вы гарант соблюдения закона, прав и свобод в этой стране. Вмешайтесь, пожалуйста! Это уже террор!” – убежден Микитась.

https://www.facebook.com/maxim.mikitas/videos/1488387874688945/

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части в Киеве. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству в результате этого, составляет 81,6 млн грн.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

Экс-нардеп находился в СИЗО – 27 ноября этого года срок его содержания продлили до 24 декабря. 2 декабря НАБУ проинформировало, что Микитась возместил государству 50 млн грн ущерба, он вышел на свободу.

Микитась заявил, что нынешний замглавы Офиса президента Олег Татаров – автор схем, по которым “увели” “Укрбуд”. Он добавил, что Татаров также играл особую роль в цепочке по дезинформации первых лиц государства по ситуации с “Укрбудом”.