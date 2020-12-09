На Мамаевом кургане прозвучал «Выстрел памяти»

09.12.2020, 18:30, Новости дня

Патриотическая акция «Выстрел памяти» прошла в Волгограде на Мамаевом кургане в День Героев Отечества. Ровно в полдень на южном склоне артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа дали залп холостыми зарядами из орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Вместе с военнослужащими в акции приняли участие и сотрудники регионального главка МЧС, военный оркестр и рота почетного караула волгоградской мотострелковой бригады, передают «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

В этом году артиллеристы уже в пятый раз дают «Выстрел памяти». Прежние залпы из орудий проводились 2 и 23 февраля, 22 июня, 19 ноября, в день начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Акции «Выстрел памяти» прошли еще в двух городах-героях Южного федерального округа – в Новороссийске и Керчи. День Героев Отечества каждый год отмечают в РФ 9 декабря. Памятную дату установили 26 января 2007 года.