 

Внучка королевы Елизаветы II Зара Филлипс станет мамой в третий раз

09.12.2020, 18:14, Разное

В следующем году ожидается пополнение в семьях сразу двух внучек королевы Елизаветы: сначала о беременности сообщила принцесса Евгения, состоящая в браке с Джеком Бруксбенком, а теперь стало известно и о беременности Зары Филлипс, которая замужем за экс-игроком в регби Майком Тиндаллом.

У меня была отличная неделя — мы получили результаты УЗИ, скоро родится третий Тиндалл,

– сказал 42-летний Майк в подкасте The Good, The Bad & The Rugby, в то время как 39-летняя Зара пока хранит молчание.

Майк и Зара ТиндаллЗара Филлипс – внучка королевы Елизаветы II, второй ребенок и единственная дочь принцессы Анны и ее первого мужа Марка Филлипса. Зара занимает 18-е место в очереди на британский престол. Она не выполняет королевские обязанности на постоянной основе, однако регулярно присутствует на больших семейных событиях и главных официальных мероприятиях. Девушка профессионально занимается конным спортом: в 2006 году выиграла чемпионат мира по троеборью, в 2007-м была награждена орденом Британской империи за успехи в этом виде спорта, а в 2012-м стала серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне. Из-за спортивной карьеры не стала брать фамилию мужа, с которым состоит в браке с 30 июля 2011 года. У пары две дочери – Мия Грэйс Тиндалл (род. 17.01.2014) и Лена Элизабет Тиндалл (род. 18.06.2018). Также дочь принцессы Анны пережила два выкидыша, оба – до рождения второй дочери.

Майк и Зара Тиндалл с детьми



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