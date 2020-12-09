 

Политолог: Лукашенко пытается примерить на себя роль советского генсека

09.12.2020, 18:08, Разное

Всебелорусское народное собрание состоит из членов правительства, депутатов, руководителей предприятий, деятелей науки. Оно собирается раз в пять лет и определяет план развития страны на пять лет.

Лукашенко намерен отразить роль Всебелорусского собирание в Конституции и сделать его органом, который определяет внешнюю и внутреннюю политику страны, отметил Елисеев. Между съездами руководящую роль возьмет на себя президиум – Лукашенко может его возглавить, пояснил эксперт.

Новая система будет очень похожей на советскую политическую модель. “Теперь точно: Лукашенко идет на должность главы Политбюро ЦК КПСС”, – рассуждает Елисеев.

В условиях политического кризиса реформа дает Лукашенко пространство для маневров. Он может покинуть президентское кресло, как требует оппозиция, и перейти на пост главы президиума Всебелорусского собрания, объяснил эксперт.

“Все это несет большие риски для демократии и законности в Беларуси по той простой причине, что Лукашенко тем самым получает еще один бесконтрольный конституционный статус”, – приводит мнение политолога портал “Белорусский партизан”.

Сделать Всебелорусское собрание конституционным органом Лукашенко предложил в ходе посещения Столбцовской районной больницы. Стране необходим орган, который стабилизует политическую систему. В противном случае получится “полный бардак”, добавил президент.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста. Оппозиция требует от Александра Лукашенко уйти в отставку. Евросоюз ввел против него санкции.



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