 

Российские власти обеспечат жильем и пособием новую категорию льготников

09.12.2020, 18:08, Разное

Решение о введении в России новой категории льготников принадлежит Государственной Думе. Там уже приняли соответствующий законопроект. Согласно документу, жители осажденного Севастополя (а это 1217 человек) получат от государства меры социальной поддержки.

Они будут получать пособия, жилье, путевки в санатории, а также компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, они не будут платить за проезд в общественном транспорте. Сначала из бюджета планируется выделить более 80 миллионов рублей. К 2023 году сумма возрастет до 230 миллионов рублей.

События, о которых идет речь в документе, произошли в 1941-1942 годах во время Великой Отечественной войны. Оборона Севастополя длилась восемь с лишним месяцев. Тогда сотни тысяч людей были убиты или взяты в плен.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что с 1 января 2021 года россияне лишатся части льгот. Например, с нового года перестает существовать временный порядок регистрации неработающих граждан. Также перестают действовать особые правила признания семей нуждающимися, а граждан – малоимущими.



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