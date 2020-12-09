Ученые: Собаки внимательно слушают человека, но не распознают значения звуков для слов

09.12.2020, 18:06, Разное

Венгерские ученые, которые работают в Университете Этвеша Лоранда в Будапеште, изучили слуховые способности собак. Оказалось, что четвероногие друзья внимательно могут слушать человека, но не распознают значения звуков для слов, отличающихся одной фонемой.

Во время проведения эксперимента исследователи измерили с помощью ЭЭГ активность мозга собак, пребывающих в сознании. Оказалось, что на протяжении жизни животные учатся распознавать достаточно низкое количество слов. Несмотря на это, они способны различать звуки речи человека, и даже есть похожий механизм нейронной обработки слов у собак и людей. Но четвероногие друзья, живущие в семье и слышащие часто человеческую речь, все равно способны выучить только несколько слов за жизнь.

Ученые предполагают, что собаки не обращают внимание на различия между звуками речи, когда слышат слова. Свою теорию исследователи также проверили на сознательных, но необученных домашних животных. Процедура ЭЭГ показала аналогичные результаты и для таких собак.