 

Ученые выяснили, какое влияние COVID-19 оказывает на глаза

09.12.2020, 18:06, Разное

Ученые из Великобритании впервые специализированно исследовали глазные проявления при коронавирусе. По словам экспертов, боли в глазах необходимо признать одним из наиболее ранних и существенных признаков COVID-19.
Ученые из Университета Англия Раскин, опросив пациентов, перенесших COVID-19, сформировали перечень ранних симптомов заболевания. В анкетировании приняли участие 83 добровольца, которые давали оценку своему состоянию до начала болезни и после нее. Респонденты указали на присутствие у них усталости (90%), лихорадки (76%), потерю обоняния и вкуса (70%), сухой кашель (66%). Также у 81 % участников в начале болезни наблюдались проблемы с глазами, сохраняющиеся на протяжении двух недель. Среди них были светобоязнь, повышенная светочувствительность, зуд и боль в глазах. Ученые отметили, большое количество пациентов игнорирует глазные симптомы, полагая, что они не характерны для COVID-19. Медики, при попадании людей в больницу, также не акцентируют внимание на этих признаках. Ученые подчеркнули необходимость четкого отделения симптомов COVID-19 от конъюнктивита, признав глазные боли важным признаком раннего проявления коронавируса. Авторы исследования внесли предложение называть их «воспалением глаз».

По словам специалистов, исследование позволило указать на возможность проникновения SARS-CoV-2 в организм через глаза, что ранее не считалось допустимым, сообщают «РИА НОВОСТИ».



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Голые, молочно-белые и очень высокие гуманоиды… Кто они?

16.10 / На конкурс президентских грантов 2021 года подано более 10 тыс. заявок

03.09 / На Луне найдена загадочная ржавчина

20.07 / Ани Лорак заинтриговала поклонников видеороликом, снятым у свадебного алтаря

05.07 / Жившую в нищете Люсьену Овчинникову из «Девчат» не приглашали сниматься в кино

08.10 / Ярумаль – проклятый болезнью Альцгеймера город

26.06 / Новая интеллектуальная система NASA будет заниматься поиском жизни на других планетах

01.10 / Курбан Омаров заявил, что до женитьбы он дружил с Ксенией Бородиной

28.11 / При подрыве мины в Карабахе погибли четыре человека

22.10 / «Нести ответственность будут люди», – врач об обработке вызовов «скорой» ИИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска