Ученые выяснили, какое влияние COVID-19 оказывает на глаза

09.12.2020, 18:06, Разное

Ученые из Великобритании впервые специализированно исследовали глазные проявления при коронавирусе. По словам экспертов, боли в глазах необходимо признать одним из наиболее ранних и существенных признаков COVID-19.

Ученые из Университета Англия Раскин, опросив пациентов, перенесших COVID-19, сформировали перечень ранних симптомов заболевания. В анкетировании приняли участие 83 добровольца, которые давали оценку своему состоянию до начала болезни и после нее. Респонденты указали на присутствие у них усталости (90%), лихорадки (76%), потерю обоняния и вкуса (70%), сухой кашель (66%). Также у 81 % участников в начале болезни наблюдались проблемы с глазами, сохраняющиеся на протяжении двух недель. Среди них были светобоязнь, повышенная светочувствительность, зуд и боль в глазах. Ученые отметили, большое количество пациентов игнорирует глазные симптомы, полагая, что они не характерны для COVID-19. Медики, при попадании людей в больницу, также не акцентируют внимание на этих признаках. Ученые подчеркнули необходимость четкого отделения симптомов COVID-19 от конъюнктивита, признав глазные боли важным признаком раннего проявления коронавируса. Авторы исследования внесли предложение называть их «воспалением глаз».

По словам специалистов, исследование позволило указать на возможность проникновения SARS-CoV-2 в организм через глаза, что ранее не считалось допустимым, сообщают «РИА НОВОСТИ».