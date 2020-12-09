Ученые: Употребление твердых сыров способствует продлению жизни

09.12.2020, 18:06, Разное

Ученые из Техасского университета A&M (США) рассказали о пользе для организма выдержанных сыров. Эти продукты способствуют увеличению продолжительности жизни и снижению риска болезней сердца, сосудов и печени.

По словам исследователей, в сырах чеддер, бри и пармезан содержится химическое вещество под названием спермидин, помогающее предотвратить размножение поврежденных клеток печени. Как следствие, существенно снижается риск развития фиброза органа, при котором происходит накапливание рубцовой ткани. Ученые провели эксперимент при участии мышей и обнаружили увеличение на 25% продолжительности жизни грызунов, которым давали в пищу сырные добавки. После получения таких результатов специалисты опросили 800 жителей Италии об их рационе и выяснили, люди, регулярно употребляющие выдержанные твердые сыры, имели более низкое артериальное давление. Также у них уменьшился риск сердечной недостаточности и иных сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи из Университетского колледжа Дублина (Ирландия) проанализировали влияние сыра на уровень холестерина и установили, у любителей этого продукта не наблюдается более высоких показателей, чем у тех, кто его не употребляет.

Китайские исследователи из Университета Сучжоу подчеркнули, благодаря содержанию в твердых сырах кальция организм усваивает меньшее количество жира.