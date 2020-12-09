 

Безалкогольные антисептики оказались не менее эффективны спиртовых

09.12.2020, 18:04, Разное


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Спиртовые антисептики стали «золотым стандартом» профилактики коронавируса во всем мире, поскольку они надежно уничтожают патоген. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют выбирать средства с содержанием спирта не менее 60-70%. Стандарты Роспотребнадзора более суровы: россиянам следует защищаться от коронавируса антисептиками с содержанием алкоголя до 80%. Люди, которые вынуждены обрабатывать руки несколько раз в день, столкнулись с неприятными побочными эффектами — спирт обжигает кожу, особенно чувствительную, вызывает сухость и шелушение.

Группа исследователей из Университета Бригама Янга (Brigham Young University) решила проверить, могут ли безалкогольные антисептики применяться в качестве альтернативы. Для этого исследователи протестировали несколько соединений четвертичного аммония, которые часто встречаются в дезинфицирующих средствах. Ученые поместили образцы SARS-Cov-2 в пробирки, а затем провели несколько экспериментов, в ходе которых смешали вирус с несколькими соединениями. Результаты оказались весьма обнадеживающими: все эти средства уничтожили не менее 99,9% вируса в течение 15 секунд после контакта. 

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Чтобы подтвердить полученные данные, ученые нейтрализовали дезинфицирующие соединения, извлекли частицы вируса из пробирки и поместили их на живые клетки. Патоген не смог в них проникнуть, после чего исследователи сделали вывод, что используемые средства надежно его инактивировали.

Авторы исследователи отметили, что безалкогольные антисептики для рук обезвреживают вирусы гриппа, герпеса и обладают бактерицидными и противогрибковыми свойствами. Их широко применяли задолго до пандемии, но их эффективность в профилактике заражения коронавирусом не исследовалась.

«Хлорид бензалкония можно использовать в гораздо более низких концентрациях, и он не вызывает ощущения «ожога», которое часто возникает при использовании спиртосодержащих средств. Их применение могло бы облегчить жизнь людям, которым приходится часто дезинфицировать руки, например, медицинским работникам», – пишут авторы исследования. По их мнению, полученные результаты могут изменить рекомендации органов здравоохранения.



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