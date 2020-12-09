 

В Великобритании рекомендовали аллергикам пока воздержаться от вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer

09.12.2020, 17:54, Новости дня

Британское Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов для здравоохранения пока не рекомендует людям с сильной аллергической реакцией получать прививку BNT162b2 от коронавирусной инфекции производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, пишет Associated Press.

Регулятор объясняет, что от вакцинации рекомендуют пока воздержаться, так как в первый день с начала кампании массовой иммунизации британцев от коронавируса, побочные эффекты проявились у двух человек, привитых BNT162b2. 

Пока агентство изучает реакцию у этих двух человек. Оба они – сотрудники  Национальной службы здравоохранения, и оба – аллергики. Сейчас они выздоравливают, о степени тяжести побочных эффектов не сообщают. 

Ограничение британского регулятора относится к людям, у которых наблюдались аллергические реакции на вакцины и лекарства, а также на продукты питания. Рекомендацию выдали на основе принципа предосторожности, подчеркнул директор Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен Поуис.

Великобритания 2 декабря первой в мире одобрила для широкого использования вакцину BNT162b2. Соединенное Королевство 8 декабря первым в мире начало широкомасштабную кампанию по иммунизации населения. Первую дозу получила 90-летняя женщина. 

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус называл вакцину Pfizer “очень многообещающей”. 

Pfizer 18 ноября объявила о 95% эффективности вакцины BNT162b2 от COVID-19.

Американский регулятор – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) – 8 декабря подтвердил ее безопасность и эффективность. В выводах FDA сказано, что у участников испытания препарат побочные эффекты были кратковременными (их продолжительность – до двух дней), наиболее распространенные – боль в месте инъекции, усталость, головная боль, мышечная боль, озноб и боль в суставах. FDA еще не одобрил вакцину Pfizer и BioNTech. 

Во время испытаний умерли шесть человек (0,01% из всех участников), четверо их них получали плацебо. 

Компании Pfizer и BioNTech рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Pfizer уже успела продать около 82% доз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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