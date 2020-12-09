 

Сазонов: Снова в центре скандала – медицинские закупки. Одесса, онкодиспансер, его глава Лукьянчук

09.12.2020, 17:27, Новости дня

Глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий и правоохранительные органы должны отреагировать на коррупцию в областном онкологическом диспансере, где главврач медучреждения Олег Лукьянчук допускает махинации на тендерных закупках. Об этом в Facebook заявил 9 декабря блогер и журналист Кирилл Сазонов.

По его информации, неизменный победитель тендеров онкодиспансера – ЧП “Сана Ко” – поставляет препараты по ценам, значительно превышающим рыночные. Например, индийский препарат “Реддитукс” фирма поставляет по цене почти 3 тыс. грн за 10 мл и 13,5 тыс. грн за флакон 50 мл. При этом во многих розничных аптеках этот препарат стоит значительно дешевле: 1,3 тыс. грн и 10,6 тыс. грн соответственно, пишет Сазонов.

“Снова в центре скандала – медицинские закупки. Одесса, онкодиспансер, его глава Олег Лукьянчук. Реформировали отрасль долго и упорно, меняли министров, выводили закупки на отдельные ведомства, отдавали в управление общественным активистам, спускали полномочия в регионы – все равно скандалы. Закупки на правильных тендерах у нужных компаний по завышенной цене – что может быть банальнее? Я бы даже внимания не обратил на стандартную новость – пусть в Одессе порядок наводит Нацполиция, ДБР, НАБУ, новый губернатор Сергей Гриневецкий в конце концов”, – отметил он.

Сазонов напомнил, что раньше журналист Антон Гура рассказывал об известных ему махинациях с лекарствами под руководством Лукьянчука.

“Там речь шла о том, как пациенту дают список лекарств, а потом возвращают “лишнее” в аптеку за наличные”, – пишет блогер.

https://www.facebook.com/kirilo.sazonov/posts/3533595910061142

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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