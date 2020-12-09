 

Россиян выше 168 см обложат налогом

09.12.2020, 17:37, Разное

Президент России Владимир Путин подписал принятый Госдумой законопроект, согласно которому за каждый 1 см роста после 168 россиянин будет платить 50 рублей ежемесячно.

Глава государства объяснил введение закона повышенной нагрузкой на тротуары и другую пешеходную инфраструктуру со стороны высоких людей.

По мнению авторов законопроекта, города России несут колоссальные убытки из-за быстро приходящих в негодность элементов пешеходной инфраструктуры. Обложив людей выше 168 см сбором в размере 50 рублей ежемесячно за каждый 1 см роста, город частично сможет снизить убытки от износа тротуаров.

– Вам тоже надоело при прогулке по городу видеть кривую брусчатку, ямы на тротуаре и трещины повсюду? Причиной этому служит повышенная нагрузка на тротуары со стороны высокорослых любителей прогуляться пешком, — рассказал о нововведении спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Таким образом, гражданин России ростом 189 см будет отправлять в государственную казну 1050 рублей. Освобождение от уплаты налога получат директора крупнейших госпредприятий, депутаты Государственной думы и другие чиновники.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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