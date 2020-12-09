В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

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09.12.2020, 17:36, Новости дня

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.

«Мы на следующий год заканчиваем с документацией и ждем федеральные средства. Они будут стоять на 2022 год», – сказал Горлатых ТАСС. Работы оцениваются в 100 млн рублей.

Он добавил, что в рамках капитального ремонта планируется не только обновить фасады здания, но и провести реконструкцию внутренних помещений театра, в частности гримерок актеров и театральных цехов. «Начиная с новых систем винтиляции и заканчивая последним шурупом все будет меняться», – резюмировал руководитель театра, пояснив, что сейчас идет процесс согласования будущего ремонта с Агентством по охране исторических памятников.

Прошлой зимой замминистра культуры региона Евгений Сазонов сообщал, что в ближайшие годы за счет средств нацпроекта «Культура» в Новосибирске планируется капитальный ремонт театра кукол. Он расположен в здании 1909–1912 годов постройки, спроектированном известным сибирским архитектором Андреем Крячковым.

Новосибирский областной театр кукол существует с 1933 года. Ежегодно он показывает порядка 700 спектаклей. В театре используются механика сцены, световое и звуковое оборудование, видеопроекция, создана доступная среда для зрителей с ограниченными возможностями. Как сообщал Горлатых ранее, сейчас учреждению уже недостаточно площадей, в 2023 году планируется построить новое здание, куда переедут швейный, бутафорский и столярный цехи, мастерская и другие производственные отделы. В нынешнем же здании планировалось расширить репетиционные залы.



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