 

Дмитрий Шепелев отдыхает на Мальдивах с невестой Екатериной Тулуповой и сыном Платоном

09.12.2020, 17:20, Разное

Телеведущий Дмитрий Шепелев, которого можно увидеть на ТНТ в шоу “Ты как я”, отдыхает на Мальдивских островах. Компанию ему составляют его невеста, дизайнер Екатерина Тулупова, ее дочь Лада, а также сын Шепелева от Жанны Фриске – Платон. Отчетом с отдыха Дмитрий регулярно делится на своей странице в Instagram, отмечая, что для него Мальдивы – место, где можно активно и интересно проводить время.

Дмитрий ШепелевДмитрий Шепелев и Екатерина ТулуповаПлатон, Екатерина Тулупова и ЛадаЯ люблю Мальдивы по трем причинам. Первое. Куда бы я ни шел, мне не нужна обувь. Босиком. Везде. Даже в ресторане. Даже с пиджаком – все равно босиком. Разве что кроме теннисного корта. Второе. Часы. Они кладутся в сейф по прилету, и больше не нужны до самого вылета. Они не нужны. Нет времени. Есть солнце и песок. Третье, и главное, это дети. Они счастливы. И еще не могут потеряться. Потому что с острова не убежишь,- написал Дмитрий, отметив, что также много времени проводит здесь за чтением – например, закончил биографию Роджера Федерера и за два дня перечитал “День опричника” Владимира Сорокина.

Дмитрий ШепелевО романе Дмитрия Шепелева с архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой стало известно в 2017 году, а о грядущей свадьбе – в ноябре 2019-го. Тогда же Шепелев опубликовал в Instagram их первое совместное фото и рассказал, как они познакомились, но подтверждать или опровергать новости о помолвке не стал. Об избраннице телеведущего известно немногое: она в разводе, воспитывает дочь Ладу от предыдущего брака, занимается бизнес-проектами. Подробнее о возлюбленной Шепелев поведал спустя полтора месяца в эксклюзивном интервью Ксении Собчак в ее авторском YouTube-шоу. В беседе он наконец подтвердил, что состоит в отношениях:

Да, мы пара. Мы вместе уже три года. Познакомили нас дети – наши дети ходили в один детский сад. Это первое наше знакомство. Было и второе – мы совпали в “Тиндере”.

Подробностей того, как он сделал предложение руки и сердца, Дмитрий раскрывать не стал.

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Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

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Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

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Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)



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