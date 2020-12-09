“Зеленая альтернатива” предлагает строить дома из переработанного пластика

09.12.2020, 17:14, Разное

Строительство домов из пластика может стать государственной программой. Параллельно наша страна избавится от огромного количества пластиковых отходов и сможет предоставить жилье малоимущим, отмечают в партии.

В “Зеленой альтернативе” напомнили, что в России за чертой бедности проживают почти 20 миллионов человек. В сложном 2020 году многие лишились источника дохода. Строительство домов из переработанного пластика позволит улучшить условия жизни граждан, считают партийцы.

Площадь мусорных свалок в России превысила четыре миллиона гектаров. Значительную часть отходов составляет пластик. Вместо того, чтобы закапывать их в землю, можно использовать мусор вторично, убеждены в партии.

“Делать это можно в промышленных масштабах и даже без подрыва экосистемы. Необходимо лишь перерабатывать выброшенную пластмассу в строительный материал”, – говорится в статье на сайте “Зеленой альтернативы”.

Строить дома из пластика очень дешево, они быстрее возводятся, подчеркивают в партии. Такое жилье обладает хорошими тепло– и влаго– свойствами, огнеупорностью. Оно прослужит от 80 до 300 лет. В дальнейшем пластик можно снова переработать.

Жилье из пластика строят уже во многих странах. Например, британская компания “Affresol” производит блоки из переработанного пластика. Его смешивают со смолой и разливают в формы. На строительство дома уходит 18 тонн мусора. Производством пластиковых материалов для строительства дома занимаются и колумбийские компании, а во Франции и Норвегии разработали проект такого жилья для стран Африки.

Новый тренд постепенно приходит в Россию. В Волгограде пластик перерабатывают в полистиролбетонные блоки. Стоимость материалов очень дешевая: кирпич – 36 рублей. Для строительства дома 100 квадратных метров нужно около трех тысяч блоков. Значит, такое жилье можно возвести за 100 тысяч рублей, подсчитали в “Зеленой альтернативе”.

Партия предлагает разработать национальный проект “Дома из переработанного пластика”. Из него можно строить частные и многотажные дома.

“Такое качественное и не требующее больших капиталовложений жилье подойдёт в первую очередь для граждан, ожидающих переселения из ветхого жилья, и малоимущих”, – уверены в партии.

Это позволит избавить страну от залежей пластикового мусора и обеспечить многих граждан доступным жильем, отметили в партии. Там напомнили, что во Владивостоке уже несколько лет функционирует завод по переработке отходов в стройматериалы.

“Для такой страны построить еще несколько подобных фабрик с большими производственными мощностями – дело выполнимое. Однако государству и заводы возводить необязательно. Можно разработать программу, которая будет стимулировать крупные строительные компании вкладываться в переработку пластика и дальнейшее производство стройматериалов. Таким образом они останутся на своем рынке и только разовьют его”, – делится своим видением “Зеленая альтернатива”.

Партия “Зеленая альтернатива” создана в декабре 2019 года. В феврале в Минюст поданы документы на регистрацию. В марте состоялся учредительный съезд партии. Главой политсилы избран Руслан Хвостов.