Банк ДОМ.РФ начал выдавать проектное финансирование на объекты ИЖС

09.12.2020, 17:12, Разное

ДОМ.РФ занялся проектным финансированием, необходимым застройщикам при возведении объектов ИЖС. О развитии рынка пояснил председатель правления банка Артем Федорко.

«Мы должны поддерживать девелоперов и побуждать их заниматься рынком индивидуального строительства. Важно, чтобы они заинтересовались комплексным освоением земель и создавали вокруг построенных домов собственную инфраструктуру. Мы обратили внимание на востребованность направления и приняли положительное решение по двум сделкам», – объяснил Федорко, выступая на конференции «Итоги года с РБК. Рынок недвижимости 2020», информирует дом.рф

50% вводимых объектов недвижимости приходятся на ИЖС. Спрос на ипотеку в сегменте составляет 5%. В МКД доля доведена до 70%. Приведенные данные указывают на наличие потенциала кредитования сегмента. На запуск пилотной программы выделены 300 млн рублей. «ДОМ.РФ» постарался сделать условия похожими на программу с господдержкой, но пока в них прописаны два ограничения: заемщик должен иметь детей и подходить по возрасту.

Банк приступил к приему и обработке заявок. При наличии выписки из ПФР, подтверждающей доходы, ставка составляет 6,1%. В ипотеку можно приобрести около 20% представленных на рынке объектов ИЖС. В следующем году показатель достигнет 30%, а к 2024 году – 65%. Несмотря на пандемию, для ипотечного рынка выдался удачный год – 1,5 млн одобренных кредитных средств.

Положительная динамика обусловлена мерами поддержки, инициированными президентом Владимиром Путиным. Программа льготной ипотеки помогла улучшить условия проживания больше 300 тыс. российских семей. На выделенные средства построено почти 16 млн «квадратов» жилья. С учетом пролонгации программы до середины следующего года 620 тыс. пар смогут купить новую недвижимость. Безусловно, на всплеск активности повлияло и решение регулятора снизить ключевую ставку до 4,25%.