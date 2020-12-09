Ученые назвали последствия сексуального воздержания

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09.12.2020, 17:12, Разное

Ученые из США рассказали, чем опасно сексуальное воздержание для здоровья человека. Если долго не вступать в половую связь, будут наблюдаться негативные последствия для организма.
Воздержание от секса приводит к ухудшению самочувствия, депрессии и снижению самооценки. Американские исследователи решили выяснить, насколько вредно жить без секса. Для этого был проведен опрос, в котором приняли участие 17 тысяч человек.

Выяснилось, что секса в течение одного года не было у 26,7% женщин и 15,2% мужчин. На протяжении пяти лет от половых контактов воздерживались 17,5% дам и 8,7% представителей сильного пола. Между ними и теми, кто занимался сексом регулярно, особых различий исследователи не зафиксировали.

Отсутствовала явная связь между настроением респондентов и количеством их половых контактов. На их здоровье никак не сказалось многолетнее воздержание.

В то же время секс благоприятно влияет на самочувствие людей. Если половые акты происходят регулярно, у партнеров снижается давление, уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, насыщенная сексуальная жизнь положительно сказывается на притоке крови к половым органам.

Исходя из всего вышесказанного, воздержание от половых контактов все-таки может спровоцировать определенные проблемы. Специалисты уверены, что для их предотвращения достаточно мастурбации.



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