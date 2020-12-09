В борьбе с коронавирусом оказались эффективными повседневные продукты

09.12.2020, 17:12, Разное

Медики заявили, что повседневные продукты оказались эффективными в борьбе с коронавирусом. Остановить распространение COVID-19 могут помочь определенные химические соединения. Последние, в свою очередь, содержатся в ряде напитков и продуктах питания.

Исследование на эту тему проводили исследователи из Северной Каролины. Они заявили, что с коронавирусом эффективно борются продукты, богатые натуральными антиоксидантами флавонолами. Речь идет о темном шоколаде, зеленом чае, какао-бобах, клюкве, винограде, клубнике, чернике, хурме.

Содержащиеся в продуктах натуральные антиоксиданты препятствуют образованию определенных ферментов в клетках. В результате вирус не проникает в организм человека.

В РФ, по данным оперативного штаба, за последние сутки коронавирус подхватили 26,190 тысячи человек. Всего с момента начала пандемии в стране заболели 2,541199 миллиона человек. От COVID-19 уже вылечились 2,007792 миллиона пациентов, а 44,718 тысячи скончались.