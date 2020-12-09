Что произошло за ночь 9 декабря

За сутки в Москве скончались еще 75 пациентов с коронавирусом. Такую статистику приводит городской оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, число умерших в столице от COVID-19 выросло до 9571. Всего с начала пандемии в РФ инфекция унесла более 44 тысяч жизней.
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) начал расследование после приостановки матча «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) — «Истанбул Башакшехир». В ходе первого тайма игры, проходившей в Париже, футболисты покинули поле, обвинив в расизме арбитра из Румынии. Матч будет доигран сегодня вечером.
Петербургский футбольный клуб «Зенит» потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:2. Это пятое поражение сине-бело-голубых в ходе группового этапа этого турнира. Еще один матч — с итальянским «Лацио» — «Зенит» сыграл вничью.
Побеждающий на выборах президента США Джо Байден объявил кандидата на должность главы Пентагона. Министром обороны он хочет назначить генерала Ллойда Остина. В случае утверждения он станет первым афроамериканцем на этом посту.
Палата представителей Конгресса США одобрила проект военного бюджета на следующий год. Законопроект, который теперь должен согласовать Сенат, предполагает введение новых ограничений против газопровода «Северный поток-2»: санкции в отношении компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, и других предприятий, участвующих в строительстве. Всего на американское оборонное ведомство предполагается выделить 740 млрд долларов.