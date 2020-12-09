Что произошло за ночь 9 декабря

Коротко.

Палата представителей Конгресса США одобрила проект военного бюджета на следующий год. Законопроект, который теперь должен согласовать Сенат, предполагает введение новых ограничений против газопровода «Северный поток-2»: санкции в отношении компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, и других предприятий, участвующих в строительстве. Всего на американское оборонное ведомство предполагается выделить 740 млрд долларов.