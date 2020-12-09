 

Что произошло за ночь 9 декабря

09.12.2020, 17:04, Разное

Коротко.

  • За сутки в Москве скончались еще 75 пациентов с коронавирусом. Такую статистику приводит городской оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, число умерших в столице от COVID-19 выросло до 9571. Всего с начала пандемии в РФ инфекция унесла более 44 тысяч жизней.

  • Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) начал расследование после приостановки матча «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) — «Истанбул Башакшехир». В ходе первого тайма игры, проходившей в Париже, футболисты покинули поле, обвинив в расизме арбитра из Румынии. Матч будет доигран сегодня вечером.

  • Петербургский футбольный клуб «Зенит» потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:2. Это пятое поражение сине-бело-голубых в ходе группового этапа этого турнира. Еще один матч — с итальянским «Лацио» — «Зенит» сыграл вничью.

  • Побеждающий на выборах президента США Джо Байден объявил  кандидата на должность главы Пентагона. Министром обороны он хочет назначить генерала Ллойда Остина. В случае утверждения он станет первым афроамериканцем на этом посту.

  • Палата представителей Конгресса США одобрила проект военного бюджета на следующий год. Законопроект, который теперь должен согласовать Сенат, предполагает введение новых ограничений против газопровода «Северный поток-2»: санкции в отношении компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, и других предприятий, участвующих в строительстве. Всего на американское оборонное ведомство предполагается выделить 740 млрд долларов.

    • Источник: Новая газета



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