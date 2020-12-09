 

Больше разнообразия — из-за обвинений в расизме берлинский балет откажется от «устаревших» традиций

09.12.2020, 16:56, Новости дня

Чернокожая балерина, которую вынуждали отбеливать кожу для исполнения партии в «Лебедином озере», обвинила Государственный балет Берлина в расизме. Теперь руководство труппы вынуждено объявить о пересмотре театральной программы и признать, что на протяжении всей истории балета представители расовых меньшинств подвергались дискриминации, передаёт австрийское издание Kurier. Современному балету давно нужна переоценка традиций, он должен быть зеркалом общества и отображать разнообразие, говорится в заявлении труппы.


Reuters

После обвинений в расизме со стороны чернокожей балерины Хлои Лопес Гомес, вынужденной, по её словам, отбеливать кожу для роли в «Лебедином озере», Государственный балет Берлина намерен пересмотреть репертуар, пишет Kurier.  

«Мы осознаём, что балетный жанр маргинализировал людей, не принадлежащих к европеоидной расе, на протяжении всей своей истории, — сообщается в заявлении, опубликованном на интернет-сайте Государственного балета. — Балет должен быть зеркалом общества и отображать разнообразие».

В заявлении также говорится о необходимости выявления «устаревших и дискриминирующих способов исполнения танца» и переоценки традиций.

В октябре Хлоя Лопес Гомес публично обвинила Государственный балет в расизме. По её словам, в её адрес неоднократно поступали расистские комментарии от руководителя по обучению. «Она сказала, что Государственный балет не должен был принимать меня на работу, потому что я чернокожая, — заявила француженка  в интервью der Tagesspiegel. — Чернокожая в кордебалете не эстетична, она разрушает однородность труппы». Для участия в постановке «Лебединого озера» её настоятельно просили нанести на кожу белый грим.

В Государственном балете теперь заявляют, что для противостояния расизму недостаточно иметь в составе труппы 91 танцора из более чем 30 стран мира. Для борьбы с дискриминацией, как показал инцидент, многим не хватает компетентности. Kurier сообщает, что в настоящий момент в театре проводится независимое расследование для выявления дискриминирующего поведения.

В прошлом сезоне балет неожиданно покинули его художественные руководители Саша Вальц и Йоханнес Эхман. В настоящий момент место руководителя остаётся вакантным. В Государственном балете надеются, что будущее руководство сможет создать в коллективе атмосферу защищённости и по-новому расставить приоритеты, передаёт Kurier.



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