Казаки получат из бюджета по 100 тысяч рублей

09.12.2020, 16:37, Разное

Комитет по финансам и бюджету Государственной думы поддержал инициативу министра сельского хозяйства Александра Ткачёва о единовременной выплате в конце декабря всем представителям казачества в размере 100 тысяч рублей.

«Казачество — это одна из самых пострадавших групп населения в нынешнем кризисе, а ведь именно казаки испокон веков стояли на страже российской государственности. Сегодня казаки охраняют общественный порядок, проводят профилактику правонарушений — одним словом, служат народу, обеспечивают покой граждан. Как свидетельствуют данные статистики, доходы представителей казачества в 2020 году сильно упали, поэтому мы и предложили поддержать их единовременной выплатой. В масштабах федерального бюджета это небольшие деньги и это намного лучше, чем выделять средства на поддержку всяких спекулянтов», — отметил Ткачёв

Заявление на получение выплаты казаки смогут подать уже с 15 декабря на Госуслугах. Помимо паспортных данных, они обязаны предъявить казачий билет и подтвердить свою территориальную принадлежность к территориальному полку. Вся информация будет тщательно проверяться. Денежные средства поступят на счета не позднее 1 января.