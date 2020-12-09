Почти в роли Санты: Мелания Трамп раздала игрушки детям из малообеспеченных семей

09.12.2020, 16:26, Разное

Благотворительная программа Toys For Tots (“Игрушки для малышей”) была создана по инициативе Морской пехоты США еще в 1947-м. И с тех пор каждый год военнослужащие закупают подарки для детей из семей с сильно ограниченным доходом, а первая леди страны традиционно присоединяется к кампании.

В четвертый (и последний) раз в мероприятии, которое в этом году прошло на военной базе Анакостия-Боллинг, приняла участие и Мелания Трамп. Вместе с детьми военнослужащих и волонтеров она рассортировала игрушки для малышей, чьи родители не могут позволить себе купить подарки к Рождеству. Первая леди отметила, что очень любит эту инициативу, так как благодаря ей дети понимают, что праздники – это возможность не только получить подарки, но и сделать кому-то добро.

Также Мелания и ее юные помощники смастерили открытки для военных, которые сейчас по долгу службы находятся вдали от родины. Первая леди активно общалась и фотографировалась с малышами: некоторые из них сделали поздравительные карточки и для своей наставницы. По окончании мероприятия Трамп демонстративно воспользовалась санитайзером и призвала детей тоже обработать руки: “Будьте здоровы и оставайтесь в безопасности”, – пожелала она им. Тут стоит отметить, что все участники акции были в масках – и дети, и Мелания, у которой однако есть защитные антитела, ведь она уже переболела коронавирусом.

Кстати, во время официальной части Мелания произнесла трогательную речь. Ее посыл сильно отличался от призыва ее мужа, президента Дональда Трампа, “возвращаться к нормальной жизни”, который он адресовал гражданам во время прошедшего в тот же день в Белом доме саммита по проблемам проведения в стране вакцинации от COVID-19.

Из-за пандемии многие американцы проведут предстоящие праздники вдали от близких, – обратилась к участникам Toys For Tots первая леди, – нам нужно изменить наши привычки, формировавшиеся на протяжении многих лет. Помните, что даже самые маленькие жесты доброты могут принести радость и помочь тем, кому приходится сложно в создавшейся ситуации: позвоните, например, друзьям или соседям, отправьте открытки в близлежащий дом престарелых.