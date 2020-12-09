Пандемия COVID-19 отступает? За сутки в России выявили 26 тысяч новых случаев

09.12.2020, 16:20, Разное

За прошедший день диагноз поставили 26 190 жителям 85 регионов страны. Отмечается, что у 18,1% из заразившихся нет симптомов. Выздоровели 26 266 человек, скончались 559 пациентов.

Больше всего новых случаев выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Меньше всего – в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах.

Суточный прирост заболевших в столице составил 5 145. Среди новых выявленных случаев: 42,5% – это москвичи в возрасте от 18 до 45 лет и 32,9% – это люди в возрасте от 46 до 65 лет.

Всего с начала пандемии в России было зарегистрировано 2,54 миллиона случаев. Победили коварную болезнь более двух миллионов граждан. Жертвами коронавируса нового типа стали 44 тысячи человек.

Специалисты Роспотребнадзора описали два сценария развития ситуации с COVID-19 в стране после новогодних праздников. Если граждане будут соблюдать все меры предосторожности, то эпидпроцесс стабилизируется.

Если же люди перестанут носить средства защиты в общественных местах и начнут игнорировать социальную дистанцию, то обстановка ухудшится. В таком случае возможен откат к прежним значениям статистики.