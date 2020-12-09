Экс-любовница потребовала ампутировать пенис Алибасова

09.12.2020, 16:18, Разное

Экс-любовница Бари Алибасова Ляна Фридман считает, что пенис продюсера должен быть ампутирован. Половой орган знаменитости нужно отправить на изучение студентам.

Бари Алибасов на днях снова попал в больницу из-за передозировки лекарственным средством для повышения потенции. Экс-возлюбленная продюсера Ляна Фридман удивилась, когда услышала эту информацию. Она хотела искренне порадоваться, что Бари Алибасов строит отношения с молодой избранницей, однако пришлось сопереживать ему из-за ухудшения состояния здоровья.

Бывшая девушка не намерена проведывать Алибасова в больнице. Она считает, что популярный продюсер после выписки должен вернуться к актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Фридман заявила, что Алибасов начал принимать препараты для повышения потенции из-за большого стресса.

В отношениях с бизнес-вумен продюсер не употреблял никаких лекарственных средств. Она убеждена, что ее харизма и внешность благоприятно сказывались на сексуальных способностях Алибасова.