Экс-любовница потребовала ампутировать пенис Алибасова

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09.12.2020, 16:18, Разное

Экс-любовница Бари Алибасова Ляна Фридман считает, что пенис продюсера должен быть ампутирован. Половой орган знаменитости нужно отправить на изучение студентам.
Бари Алибасов на днях снова попал в больницу из-за передозировки лекарственным средством для повышения потенции. Экс-возлюбленная продюсера Ляна Фридман удивилась, когда услышала эту информацию. Она хотела искренне порадоваться, что Бари Алибасов строит отношения с молодой избранницей, однако пришлось сопереживать ему из-за ухудшения состояния здоровья.

Бывшая девушка не намерена проведывать Алибасова в больнице. Она считает, что популярный продюсер после выписки должен вернуться к актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Фридман заявила, что Алибасов начал принимать препараты для повышения потенции из-за большого стресса.

В отношениях с бизнес-вумен продюсер не употреблял никаких лекарственных средств. Она убеждена, что ее харизма и внешность благоприятно сказывались на сексуальных способностях Алибасова.



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