Бородина объяснила, почему не подает в суд на хейтеров за оскорбления

09.12.2020, 16:18, Разное

Популярная российская ведущая Ксения Бородина в рамках ответов на вопросы подписчиков объяснила, почему не подает в суд на хейтеров, которые ее оскорбляют. Все дело в том, что она верит в закон кармы.

Ксения Бородина старается делать свой блог в Instagram интересным для аудитории. В комментариях ведущая проекта «Дом-2» часто читает о себе критику. Некоторым не нравится внешность знаменитости, супруг Бородиной и ее работа. Иногда недоброжелатели переходят черту дозволенного и начинают нелестно отзываться о детях ведущей.

Сама же Ксения Бородина не раз публично высмеивала хейтеров, но в суд никогда не обращалась. Ведущая намеренно оставляет свою страницу в социальной сети открытой, чтобы у каждого пользователя была возможность следить за ее жизнью. Недоброжелателям воздастся за написанные оскорбления, поскольку закон кармы в жизни действительно работает.

Бородина отметила, что в этом году люди стали более завистливыми, они чаще проявляют ненависть. Такие изменения в их поведении ведущая связала с пандемией коронавируса. Сама же знаменитость считает, что нужно заниматься чем-то полезным, а не жаловаться на свою жизнь и выплескивать негативные эмоции в социальных сетях.