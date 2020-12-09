Дочь Ларисы Гузеевой показала лицо после операции

09.12.2020, 16:18, Разное

Дочь известной российской ведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала фолловерам лицо после перенесенной операции. Фотографии она обнародовала в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.

Известно, что дочери Ларисы Гузеевой сделали операцию на носу. О причине проведения данного хирургического вмешательства информация пока отсутствует. Ольга Бухарова не стала раскрывать все подробности своего лечения подписчикам. Она только показала, что ее лицо отекло после того, как были выполнены определенные манипуляции.

На снимках нос был скрыт под повязками. Возможно, дочь Ларисы Гузеевой решила исправить перегородку, которая мешала нормальному дыханию. Восстановительный процесс проходит хорошо, поэтому в скором времени подписчики смогут оценить результаты преображения Бухаровой.

В свои 20 лет дочь Ларисы Гузеевой старается тщательно следить за своим здоровьем. Какое-то время назад она боролась с анорексией. На расстройство пищевого поведения дочери обратила внимание популярная телеведущая. Именно она помогла наследнице нормализовать вес и обрести психологический баланс. Недавно у Ольги Бухаровой врачи обнаружили опухоль на яичнике. Она перенесла две операции, чтобы новообразование исчезло.